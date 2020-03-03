Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Trabzonspor deplasmanında son maçına çıkan Ersun Yanal, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Sarı-Lacivertli takım başında son maçına çıkacak olan Ersun Yanal, "Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayım" dedi.







"ORADA ARTIK BAŞARILAR DİLEMEK ZORUNDAYIM"





Trabzonspor karşısında sonuç için mücadele edeceklerini belirten Yanal, "İki ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez, 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.