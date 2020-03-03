Samanyolu Haber /Spor / Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu /03 Mart 2020 20:39

Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Yanal, "Bir istişare sonucu buradayım. Böyle bir karar aldık takımın maçı çok yakın olduğu için" dedi.

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Trabzonspor deplasmanında son maçına çıkan Ersun Yanal, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Sarı-Lacivertli takım başında son maçına çıkacak olan Ersun Yanal, "Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayım" dedi.

"ORADA ARTIK BAŞARILAR DİLEMEK ZORUNDAYIM"

Trabzonspor karşısında sonuç için mücadele edeceklerini belirten Yanal, "İki ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez, 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
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