Yanal ve Türüç'e birer maç ceza

TFF’den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Ersun Yanal ile Deniz Türüç’e birer maç men ve 13’er bin lira para cezası verdiği, antrenör Volkan Kazak’ın da hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira ceza aldığı belirtili. Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.







FENERBAHÇE’YE 282 BİN 500, GALATASARAY’A 104 BİN 500 LİRA CEZA





Kurulun çeşitli sebeplerle Fenerbahçe’ye 282 bin 500 lira, Galatasaray’a da 104 bin 500 lira para cezası verdiği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçeli bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının iki iç saha, bazılarının ise bir iç saha, Galatasaraylı bazı taraftarların da elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki deplasman maçı için bloke edildiği kaydedildi.





Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues ile Galatasaray Kulübü görevlileri Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz’a ihtar verildi.



