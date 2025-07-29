'Yanan ormanların dumanı tüterken, yağma başladı'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınları konuşulurken çok tartışılacak yeni bir bilgiyi aktardı. Başarır, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) 403 bin metrekarelik alanın eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversitesine verildiğini duyurdu.



Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:



“Bugün, bugün basın toplantısından saatler önce geldi. Atatürk Orman Çiftliği Ankara'nın en yeşil yeri. En çok ormanının olduğu yer. Öyle değil mi? Atatürk Orman Çiftliği'nden 403.000 metrekare orman arazisini kime verilmiş? Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversitesine.”



Başarır, AOÇ'un AKP'li Koca'ya tahsis edilmesi nedeniyle iktidara sert sözlerle şöyle yüklendi:



“Ya hiç utanmıyor musunuz siz? Hiç sıkılmıyor musunuz siz? Bir yandan söndüremediğiniz, bütçe ayıramadığınız orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan da sizlerin orman talanları ile mücadele ediyoruz.”



CHP’li Başarır, bu tahsisin ardından hükümetin muhalefeti ve belediyeleri suçlamaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:



“Atatürk Orman Çiftliği'ni eski bakanına veriyorsun, okuluna veriyorsun. Çıkıp daha sonra muhalefeti suçluyorsun. Çıkıp belediyeleri suçluyorsun. Bu sistem çökmüştür arkadaşlar. Her şeyden, her şeyden acısı utanma duygularını yitirmişlerdir.”



"YAZIKLAR OLSUN YAZIKLAR OLSUN"



Başarır, 403 bin metrekarelik alanın devrinin Murat Kurum’un açıklamalarıyla da teyit edildiğini belirtti. Başarır şunları dile getirdi:



“İşte basına verebiliriz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Murat Kurum söylüyor. 403.000 metrekare araziyi Fahrettin Koca'ya verdik, özel üniversitesine diyor.

Atatürk Orman Çiftliği en çok ağacın, yeşilin Ankaralının nefes aldığı yer. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun”