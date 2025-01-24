Samanyolu Haber /Gündem / Yanan otelden pes dedirten mesaj: 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...' /24 Ocak 2025 00:19

Yanan otelden pes dedirten mesaj: 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımında, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadeleri ‘pes' dedirtti.

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Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya'da bulunan ve 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımı tepkiye sebep oldu.

"Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel” paylaşımında, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle” ifadeleri ‘pes' dedirtti.

Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından sitemkar şekilde paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum” diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sularında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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