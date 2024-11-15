Yanarak can veren 5 kardeşle ilgili iktidardan büyük skandal: Amca anlattı...

Türkiye, İzmir Selçuk'ta kaldıkları derme çatma barakada yanarak hayatlarını kaybeden Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri (4) ve Fadime Nefes (5) isimli 5 küçük çocuğun yasını tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan olayda baba cezaevindeyken, annenin hurda satmak için dışarı çıktığı belirtilmişti. Anne ve babanın bağımlı olduğunu söyleyen amca Hüseyin Akcan bilinmeyen gerçekleri açıkladı.





'Devlet bu çocukları korumadı' diyen amcanın anlattıkları dikkat çekti.





'İKİSİ DE BAĞIMLI'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre birçok kez şikayette bulunduklarını aktaran amca Akcan, “Bundan 25 gün önce de orası yanmıştı. Ama devlet çocuklara sahip çıkamadı. Zaten bize vermiyorlardı çocukları, defalarca istedik. Anne, baba, ikisi de madde bağımlısı.





'DEVLET BU ÇOCUKLARI KORUMADI'

Polis oraya 18 sefer gitmiş. 18 sefer bir yere gidiliyorsa, orada bir şey var demektir. Burada hiç kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes birbirine atıyor topu” diye konuştu. Amca Hüseyin Akcan sözlerini şöyle sürdürdü.





“Bu çocuklar ne yiyor, ne içiyor kimse sormadı. Devlet bu çocukları korumadı. Yeri geldi mi sosyal devlet diyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz”





Öte yandan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan anne Melisa Akcan felsefe öğretmeni olan babasının evine yerleşti.





MECLİS’TE TARTIŞMA

TBMM Genel Kurulu’nda da yaşamını yitiren beş küçük kardeş gündeme geldi. CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, hükümeti yoksulluk, aile planlaması ve kadın sağlığı politikaları üzerinden eleştirirken, AKP İstanbul Milletvekili Özlem Zengin “Verdiğimiz parayı beğenmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.