Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş A Haber'de dikkat çeken istifa kararı! /13 Eylül 2024 09:26

Yandaş A Haber'de dikkat çeken istifa kararı!

AKP yandaşı kanalın sabah haberleri sunucusu Erkan Tan, istifasını duyurdu.

SHABER3.COM

İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber’in sabah spikeri Erkan Tan, sosyal medyadan istifasını duyurdu. Tan “Çok sevsen bile bırakıp gitmek hayatın cilvesi” dedi.

Stüdyoda “Ver Mehter’i” diyerek mehter çaldırmasıyla bilinen Tan, şu açıklamayı yaptı:

“Burası a haber… Saat oluyor dokuz, Bundan sonra artık biz yokuz… Yayını, arkadaşlarımıza devrediyor, huzurlarınızdan ayrılıyoruz… ALLAH’a emanet olunuz…” 9 yıl boyunca, hafta içi her sabah sizlere böyle veda ediyorduk. Evladım gibi sevdiğim, ailem, canım, ciğerim, ruhum olan a haber televizyonundan ayrılma vakti geldi, istifa ettim, hal böyle icap etti… Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi… a haber mensupları, lütfen haklarınızı helal ediniz, hepinize yüce ALLAH’tan sağlıklı ve hayırlı ömür, başarılar diliyorum, a haberi ve sizleri ALLAH’a emanet ediyorum… Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur… Duamız da belli, sevdamız da belli VER MEHTERİ… İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn; sahibimiz olan ALLAH, bakalım ne eyler…? Neylerse güzel eyler” ifadelerini kullandı.

Televizyon ekranlarında sık sık AKP karşıtı siyasetçilere ve gazetecilere yönelik sert eleştirilerde bulunan Tan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" şeklinde hitap ettiği için 2 aylık bir izin almıştı.
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