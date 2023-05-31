Yandaş Abdulkadir Selvi: ‘İstinaf, İmamoğlu’nun cezasını onadı’

İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti; kararın kesinleşmesi durumunda İmamoğlu ’siyasi yasak’lı olacak.



Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, ‘İmamoğlu’na hapis cezası onandı mı’ başlıklı yazısında İmamoğlu’nun İstinaf Mahkemesi’nin cezayı onadığını öğrendiğini, bu sebeple seçimin ertesi günü CHP Genel Başkanlığı adaylığına yönelik mesajlar verdiğini ileri sürdü.



Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:



“Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.



Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine ‘Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar’ diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar.



İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, ‘Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam’ diye düşünmüş olabilir.”