Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Abdulkadir Selvi silah bırakma ve fesih kongresi için tarih verdi /23 Nisan 2025 13:13

Yandaş Abdulkadir Selvi silah bırakma ve fesih kongresi için tarih verdi

Saray'a yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı için kongrenin bu ay sonunda yapılacağını öne sürdü.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a, Öcalan’ın ise kendi örgütüne yaptığı silah bırakma çağrısının ardından ne zaman “ilk somut adım” atılacağı merak ediliyordu. DEM Parti İmralı heyeti son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Heyet Adalet Bakanı ile de görüşecekti ancak DEM Parti İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görüşme ertelenmişti. DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ise İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Buldan, Öcalan’ın çok umutlu olduğunu aktardı.

Fesih İçin Tarih Verdi
Yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında silah bırakma ve fesih için tarih verdi. AKP MYK toplantısından sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “bu ay yeni gelişmeler olabilir” açıklamasına ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın da “Nisan sonu önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz” açıklamasını hatırlattı.

Selvi, silah bırakma ve fesih kongresinin Nisan ayı sonunda yapılacağı konusunda Erdoğan’a bilgi verildiğini iddia etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Abdulkadir Selvi silah bırakma ve fesih kongresi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:32:08