Yandaş Abdulkadir Selvi silah bırakma ve fesih kongresi için tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a, Öcalan’ın ise kendi örgütüne yaptığı silah bırakma çağrısının ardından ne zaman “ilk somut adım” atılacağı merak ediliyordu. DEM Parti İmralı heyeti son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.





Heyet Adalet Bakanı ile de görüşecekti ancak DEM Parti İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görüşme ertelenmişti. DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ise İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Buldan, Öcalan’ın çok umutlu olduğunu aktardı.





Fesih İçin Tarih Verdi

Yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında silah bırakma ve fesih için tarih verdi. AKP MYK toplantısından sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “bu ay yeni gelişmeler olabilir” açıklamasına ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın da “Nisan sonu önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz” açıklamasını hatırlattı.





Selvi, silah bırakma ve fesih kongresinin Nisan ayı sonunda yapılacağı konusunda Erdoğan’a bilgi verildiğini iddia etti.