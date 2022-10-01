Samanyolu Haber /Politika / Yandaş Abdülkadir Selvi'yi fena 'ti'ye aldı /01 Ekim 2022 10:24

Yandaş Abdülkadir Selvi'yi fena 'ti'ye aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye söylediği sözlerle gündeme gelen Erdoğan'ı tiye aldı.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayınında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtlamış, program sırasında Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sormuştu.

 “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye yanıt veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” demişti.

KILIÇDAROĞLU TİYE ALDI

Erdoğan bu sözleri tartışma konusu olurken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerini tiye aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor'' ifadelerini kullandı.
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