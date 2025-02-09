Akın Gürlek adaleti: Yandaş gazeteciyi başköşede ağırladı, haberini yapanlar gözaltında

Sosyal medya hesabından açıklama yapan BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, gözaltı gerekçesinin Sabah gazetesi muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret etmesine dair haberi olduğunu ifade etti.





Varlı, "Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki" dedi.





BirGün gazetesi'nden yapılan yeni açıklamada, "Gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımızın, gelen 'talimat' gerekçesiyle avukatlarıyla görüşmeleri bir süre engellendi. Avukatlar daha sonra çalışma arkadaşlarımızla kısa bir görüşme sağladı" denildi.





NE OLMUŞTU?

Birgün, Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmişti. Şimşek, ziyareti sonrası Birgün'de çıkan haberi alıntılayarak sosyal medyada paylaşım yapmış ve Birgün'ü suçlayarak; "Can güvenliğim risk altındadır. Şahsıma yapılacak bir terör saldırı olursa sorumlusu Bir Gün Gazetesi yöneticileridir…" ifadesini kullanmıştı.



