Yandaş Ahmet Hakan’dan AKP’ye uyarı: ‘Derhal vazgeçin’

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu olarak belirlemesi AKP’de olası senaryoları gündeme getirdi.





Özellikle son dönemde parti içinde AKP’de olası cumhurbaşkanı adayının ‘rakipleri’ üzerinden yapılan son ‘kulisleri’ köşesine taşıyan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan iktidara dikkat çeken bir uyarı geldi. Hakan, ‘AK Parti’nin Ekrem’le, Mansur’la uğraşmasına gerek var mı’ başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.





'MESAFELİ YAKLAŞMAK ŞART'

“‘Ekrem mi olsun, Mansur mu olsun, hatta Özgür mü olsun’ falan diye plan üstüne plan kuruyormuş” diyen Ahmet Hakan, yapılan kulis haberlerini eleştirerek, “Bizde palavralar, ‘kulis haberi’ adı altında sıkıldığı için bu bilgilere mesafeli yaklaşmak şart” dedi.





‘AK PARTİ BUNDAN VAZGEÇMELİ’

İktidara kritik bir uyarı yapan Hakan, “Ama diyelim ki bu bilgiler doğrudur. Yani gerçekten de AK Parti, ‘Ekrem mi / Mansur mu / hatta Özgür mü’ falan diye planlar yapmaktadır. Eğer gerçek buysa... İlk ve tek söyleyeceğim şudur: AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.