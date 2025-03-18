Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Ahmet Hakan’dan AKP’ye uyarı: ‘Derhal vazgeçin’ /18 Mart 2025 11:58

Yandaş Ahmet Hakan’dan AKP’ye uyarı: ‘Derhal vazgeçin’

Cumhurbaşkanlığı senaryolarına dair yapılan ‘kulisleri’ köşesine taşıyan Ahmet Hakan’dan AKP’ye çarpıcı bir uyarı geldi. Hakan'dan iktidara “AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli” diyerek dikkat çeken bir çıkış geldi.

SHABER3.COM

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu olarak belirlemesi AKP’de olası senaryoları gündeme getirdi.

Özellikle son dönemde parti içinde AKP’de olası cumhurbaşkanı adayının ‘rakipleri’ üzerinden yapılan son ‘kulisleri’ köşesine taşıyan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan iktidara dikkat çeken bir uyarı geldi. Hakan, ‘AK Parti’nin Ekrem’le, Mansur’la uğraşmasına gerek var mı’ başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

'MESAFELİ YAKLAŞMAK ŞART'
“‘Ekrem mi olsun, Mansur mu olsun, hatta Özgür mü olsun’ falan diye plan üstüne plan kuruyormuş” diyen Ahmet Hakan, yapılan kulis haberlerini eleştirerek, “Bizde palavralar, ‘kulis haberi’ adı altında sıkıldığı için bu bilgilere mesafeli yaklaşmak şart” dedi.

‘AK PARTİ BUNDAN VAZGEÇMELİ’
İktidara kritik bir uyarı yapan Hakan, “Ama diyelim ki bu bilgiler doğrudur. Yani gerçekten de AK Parti, ‘Ekrem mi / Mansur mu / hatta Özgür mü’ falan diye planlar yapmaktadır. Eğer gerçek buysa... İlk ve tek söyleyeceğim şudur: AK Parti, bundan derhal vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Ahmet Hakan’dan AKP’ye uyarı: ‘Derhal vazgeçin’ Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:34