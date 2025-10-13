Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Ahmet Hakan'dan flaş iddia: Ali Babacan partisini kapatıp... /13 Ekim 2025 12:06

Yandaş Ahmet Hakan'dan flaş iddia: Ali Babacan partisini kapatıp...

Yandaş Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Ali Babacan'ın partisini kapatarak AKP'ye dönebileceğini öne sürdü.

SHABER3.COM

Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karede poz vererek gündem olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 

Yandaş Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın partisini kapatarak AKP'ye katılabileceğini yazdı. Buna örnek olarak ise Memleket Partisi'ni kapatarak CHP'ye dönen Muharrem İnce'yi gösterdi.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Babacan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte verdiği görüntüyle gündem olmuştu. Gelen eleştirilere tepki gösteren Babacan, “Geçtiğimiz günlerde Meclis resepsiyonundan bir kare fotoğraf geldi, ülke gündeminin tam ortasına oturdu. Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı’yla birlikte görüntülendiği bir fotoğraf, ana muhalefet medyası tarafından öfkeyle yayıldı. Aman Allah’ım, ne küfürler, ne hakaretler… Akıl alacak gibi değil.” ifadelerini kullanarak şöyle devam etmişti:

“Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim? Herkes haddini bilecek. Siyaset, nezaket içinde yürütülür. Diyalog başka şeydir, iş birliği başka şey.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Ahmet Hakan'dan flaş iddia: Ali Babacan partisini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:43