Yandaş Ahmet Hakan'dan Özel'in Yozgat mitingine övgü: 'Muazzam bir olay'

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve halkın sorunlarının giderilmesi adına erken seçim talepli mitinglerin sonuncusu dün AKP'nin kalesi olarak görülen ve son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a yüzde 70'ten fazla oy veren Yozgat'ta düzenlendi.





TRAKTÖR KONVOYU DAMGA VURDU

Halktv'de yer alan habere göre çiftçilerin sorunlarını duyurmak ve gündeme taşımak için de yapılan mitinge çiftçilerin yoğun katılım gösterdiği görüldü. Miting alanına giden Özel ve ekibi çiftçilerden oluşan traktör konvoyuna katıldı ve 6 kilometrelik traktör sürüşünün ardından miting alanına ulaştı.





ÖZEL'İN KONVOYU AHMET HAKAN'I DA ETKİLEMİŞ

Özel'in, ezber bozan traktör sürüşü dünün en çok konuşulan konularından birisi olurken bu konvoy Ahmet Hakan'ın da dikkatini çekti. Kendisi de Yozgatlı -Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında dünkü mitinge dair yorum yapıp Özel'i övdü.





Hakan'ın yazısından dikkat çeken kısım şu şekilde oldu:





Özgür Özel’in Samsun’dan sonra Yozgat gibi muhafazakar ve milliyetçi ağırlıktaki bir şehirde miting yapması ve görkemli bir traktör konvoyu oluşturması...





Partisinin çeperlerini genişletme hedefi açısından muazzam bir olay.