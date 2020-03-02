Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş ajans: Mültecileri sevindiren haber, denizlerde sıcaklık artıyor, dalga yok /02 Mart 2020 12:47

Yandaş ajans: Mültecileri sevindiren haber, denizlerde sıcaklık artıyor, dalga yok

AKP yandaşı İhlas Haber Ajansı (İHA) hava sıcaklıklarında yaşanan artışla ilgili haberini, 'Meteorolojiden mültecilere sevindiren haber' başlığıyla servis etti.

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Sınırın Türk tarafınca kontrol edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından Yunanistan hattına akın eden mültecilere yandaşlardan müjdeli(!) haber de geldi.

Hükümet yanlısı İhlas Haber Ajansı (İHA) hava sıcaklıklarında yaşanan artışla ilgili olarak bu sabah saatlerinde abonelerine bir haber geçti. 'Meteorolojiden mültecilere sevindiren haber' başlığıyla servis edilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Mültecilerin Avrupa’ya gidişlerine yönelik sınır kapılarının açılmasının duyulması üzerine, kıyılara akın eden mülteciler için Meteoroloji'den sevindirici haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca denizlerde sakin bir havanın olacağı belirtildi.

Türkiye’nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeli olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen binlerce mültecinin, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçişleri devam ediyor. Zaman zaman olumsuz hava koşulları ve denizdeki fırtınadan olumsuz etkilenen mülteciler geçişler için hava meteorolojik verileri dikkatle takip ederken bugünkü tahminler mültecileri sevindirdi.

Ege Denizi üzerinden geçiş yapan mülteciler için bu hafta karada ve denizde hava şartlarının gayet uygun olacağı görülürken, Aydın ve çevresinde en düşük hava sıcaklığının 9 derece olacağı, sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Öte yandan, denizlerde de hava sıcaklığının yüksek, rüzgarın şiddetinin oldukça düşük olduğu yönündeki Meteoroloji'nin tahmin açıklamaları en çok mültecileri sevindirdi."
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