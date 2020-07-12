Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Akit TV'de ilginç sözler! /12 Temmuz 2020 18:01

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararının yankıları sürerken, yandaş Akit TV'de sunucu Fatin Dağıstanlı, konuğu Musa Biçkioğlu'na "Bunun arkasından bir de hilafetin gelmesi gerekmez mi?" sorusunu yöneltti.

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yandaş Akit TV'de "Pazar Manşeti" isimli programda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının bir sonraki adımında hilafeti ilan edileceği iddia edildi. 

Programın sunucusu Fatin Dağıstanlı, konuğu Musa Biçkioğlu'na "Bunun arkasından bir de hilafetin gelmesi gerekmez mi?" sorusunu yöneltti. 

Dağıstanlı'ya cevap veren Biçkioğlu, "Mutlaka gerekirdi. Mutlaka lazım." dedi. Araya giren Dağıstanlı, "Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela." diye konuştu. 

HİLAFET İLAN EDİLEBİLİR Mİ? NİÇİN OLMASIN Kİ!

Biçkioğlu, "Bunu gericilik diye okuyanlara söyleyelim, her nedense Vatikan'a ilericilik olarak bakarlar, İsrail'de devletin bir şekilde haham başlarının önderliğinde karar alması takdir edilir. İş hilafete gelince bedevileştirilir. Niçin olmasın ki! Gecikmiş bir şey. Sadece mali, maddi, ekonomik menfaatlere bakılmış olsaydı dahi kaldırılması büyük bir yanlış." diye konuştu. 

Hilafet için "sihirli bir değnek" ifadesini kullanan Biçkioğlu, "Sadece mali ve siyasi getirisini hesap ettiğiniz zaman böyle bir hata kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Akit TV'de ilginç sözler! Sonraki Haber >>

Vatandaşa 'lan' diyen kaymakam!

Vatandaşa 'lan' diyen kaymakam!

Heybeliada'da yangın!

Heybeliada'da yangın!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

Darbenin Lideri Hulusi Akar mıydı?

Darbenin Lideri Hulusi Akar mıydı?

İhraç edildiğini düğünde öğrendi

İhraç edildiğini düğünde öğrendi

New York metrosunda bıçaklı saldırı

New York metrosunda bıçaklı saldırı

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

"Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim"

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:16:50