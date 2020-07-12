Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yandaş Akit TV'de "Pazar Manşeti" isimli programda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının bir sonraki adımında hilafeti ilan edileceği iddia edildi.





Programın sunucusu Fatin Dağıstanlı, konuğu Musa Biçkioğlu'na "Bunun arkasından bir de hilafetin gelmesi gerekmez mi?" sorusunu yöneltti.





Dağıstanlı'ya cevap veren Biçkioğlu, "Mutlaka gerekirdi. Mutlaka lazım." dedi. Araya giren Dağıstanlı, "Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela." diye konuştu.





HİLAFET İLAN EDİLEBİLİR Mİ? NİÇİN OLMASIN Kİ!





Biçkioğlu, "Bunu gericilik diye okuyanlara söyleyelim, her nedense Vatikan'a ilericilik olarak bakarlar, İsrail'de devletin bir şekilde haham başlarının önderliğinde karar alması takdir edilir. İş hilafete gelince bedevileştirilir. Niçin olmasın ki! Gecikmiş bir şey. Sadece mali, maddi, ekonomik menfaatlere bakılmış olsaydı dahi kaldırılması büyük bir yanlış." diye konuştu.





Hilafet için "sihirli bir değnek" ifadesini kullanan Biçkioğlu, "Sadece mali ve siyasi getirisini hesap ettiğiniz zaman böyle bir hata kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.