Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş anket şirketi pes dedirtti: CHP, depremde arama kurtarma faaliyetlerini ağırdan almış /09 Mart 2023 14:42

Yandaş anket şirketi pes dedirtti: CHP, depremde arama kurtarma faaliyetlerini ağırdan almış

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, depremden sonra yaptıkları ankette yurttaşların kanaatinin, 'CHP'nin arama kurtarma ve diğer konularda işi ağırdan aldığı' yönünde olduğunu iddia etti. Aktaş, AKP'nin ise bu süreçte oy kaybetmediğini öne sürdü.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, iktidar yandaşlarından bölgedeki gerçekliği reddeden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, depremden sonra yaptıkları ankette yurttaşların kanaatinin, 'CHP'nin arama kurtarma ve diğer konularda işi ağırdan aldığı' yönünde olduğunu iddia etti.

"AK PARTİ OY KAYBETMEDİ"
Aktaş, ilk 48 saat deprem bölgesine arama kurtarma faaliyeti başlatmayan ve tepkilerin odağı haline gelen iktidar partisi AKP'nin, bu süreçte oy kaybetmediğini öne sürdü.

İhsan Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, söz konusu ankete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sürecinde Ak Parti oy kaybetmedi. Hükümetle ilgili sorular sorduk. Muhalefetin tutumunu da seçmene sorduk. Arama kurtarma ve  diğer konularda CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluşmuş. Önümüzdeki günlerde bazı verileri açıklarız."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş anket şirketi pes dedirtti: CHP, depremde arama... Sonraki Haber >>

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener Söz Verdi

Meral Akşener Söz Verdi

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:57