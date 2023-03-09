Yandaş anket şirketi pes dedirtti: CHP, depremde arama kurtarma faaliyetlerini ağırdan almış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, iktidar yandaşlarından bölgedeki gerçekliği reddeden açıklamalar gelmeye devam ediyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, depremden sonra yaptıkları ankette yurttaşların kanaatinin, 'CHP'nin arama kurtarma ve diğer konularda işi ağırdan aldığı' yönünde olduğunu iddia etti.





"AK PARTİ OY KAYBETMEDİ"

Aktaş, ilk 48 saat deprem bölgesine arama kurtarma faaliyeti başlatmayan ve tepkilerin odağı haline gelen iktidar partisi AKP'nin, bu süreçte oy kaybetmediğini öne sürdü.





İhsan Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, söz konusu ankete ilişkin şu ifadeleri kullandı:





"Deprem sürecinde Ak Parti oy kaybetmedi. Hükümetle ilgili sorular sorduk. Muhalefetin tutumunu da seçmene sorduk. Arama kurtarma ve diğer konularda CHP'nin işi ağırdan aldığına dair bir kanaat oluşmuş. Önümüzdeki günlerde bazı verileri açıklarız."







