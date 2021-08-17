AKP Hükümetine yakınlığıyla bilinen Konsensus Araştırma Şirketi, 4-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında 1500 kişiyle telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.







Yüzde 95 güven sınırında hata payının +/- yüzde 2.5 olduğu belirtilen araştırma, Türkiye'nin 667 ilçesi, 87 seçim çevresi ve 81 ilinde yapıldı.





Göçmenler





Türkiye'de son dönemde sıkça tartışılan 'göçmenler' konusuna değinilen ankette, katılımcılara "Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir ifadesine katılıyor musunuz katılmıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.





Bu ifadeye katıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 67.7 olarak belirlendi. Kısmen katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 23.2, "Katılmıyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 9.1 oldu.







Türkiye'de Adalet Yok





Anketin sonucuna göre Türkiye'de adalet olduğunu düşünenlerin oranı, olmadığını düşünenlerin oranından yüzde 21.4 daha az. Katılımcıların yüzde 60.7'si, "Sizce Türkiye'de adalet var mı, yok mu?" sorusu üzerine "Yok" dedi."Türkiye'de adalet var" diyenlerin oranı ise yüzde 39.3 olarak belirlendi.





Kanal İstanbul'un yapılmasını istemeyenlerin oranı yüzde 63.4







Kamuoyunda tartışılmaya devam eden konulardan biri de Kanal İstanbul projesi. Araştırma kapsamında katılımcılara bu projenin hayata geçirilmesini isteyip, istemedikleri soruldu. "İstemiyorum" diyenlerin oranı yüzde 63.4, "İstiyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 36.6 oldu.





Katılımcılara göre Türkiye'nin en önemli üç sorunu: İşsizlik, enflasyon, gelir dağılımındaki eşitsizlik





Katılımcıların yanıtlarına göre Türkiye'nin çözülmesi istenen en önemli üç sorunu sırasıyla 'işsizlik', 'enflasyon/hayat pahalılığı' ve 'gelir dağılımındaki eşitsizlik.'





"Türkiye'nin en önemli 3 sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 43.3 ile 'İşsizlik', yüzde 33.1 ile 'Enflasyon/Hayat pahalılığı', yüzde 21.7 ile 'Gelir dağılımdaki eşitsizlik' öne çıktı.