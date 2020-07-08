Yandaş anketçi bile kabul etti: AKP'nin oyları radikal bir biçimde gerileyecek

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu Müzakere programında Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, seçimlerde CHP'nin çok önemli başarı elde ettiğini söyleyerek "CHP'nin oyları yüzde 30'lara çıkacak. AK Parti'nin oyları ise radikal bir gerilemeye sahip olacak" dedi.

Son araştırmalarından bahseden Aktaş, "Son yerel seçimlerden sonra muhalefette ve iktidara mesafeli olan entelektüellerde 'Seçimlerde CHP önemli bir başarı elde etti. Bu başarı genel seçimlere de yansıyacak' gibi bir algı oluştu. CHP'nin oyları yüzde 30'lara çıkacak. AK Parti'nin oyları ise radikal bir gerilemeye sahip olacak" diye konuştu.

AKP'NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



MetroPOLL Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020: Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonucunu geçen günlerde açıklamıştı. Anket sonucuna göre, AKP'nin oy oranındaki düşüş sürüyor.

Anket sonucuna göre, AKP'nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e, mayısta 30,7'ye ve son olarak haziran ayında 30,3'e geriledi.

Ankette MHP'nin de oy oranı geriledi. MHP'nin mayıs ayında 7,3 olan oy oranı, haziran ayında 6,2'ye düştü.





CHP VE HDP'NİN OYLARI YÜKSELDİ





Ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oy oranında yükseliş var.





CHP'nin mart ayında 17,7 olan oy oranı, nisan ve mayısta 19,0 ve 21,7'ye ulaştı, haziran ayında ise bu oran yüzde 24'e yükseldi.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) de mayıs ayına göre oyunu yükseltti. HDP'nin mayıs ayından 8,4 olan oy oranı, haziranda 8,9'a yükseldi.





Yeni partiler DEVA ve Gelecek ise oylarını yükseltti. DEVA Partisi haziran ayında 1,9 oy oranına ulaşırken, Gelecek Partisi'nin oy oranı 1,4 oldu. İki partinin mayıs ayındaki oy oranı 1,3'tü.





Ankete göre, 'Kararsızım' diyenlerin oranı da arttı. Mayıs'ta 7,7 olan kararsızlar haziranda 9,2 oldu.







