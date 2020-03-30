"Yandaş" baltayı taşa vurdu

"Pelikan çetesi" olarak isimlendirilen ve Hilal Kaplan ile Selman Öğüt'ün öncülük ettiği grupta yer alan Ersoy Dede Akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı yardım kampanyasını eleştirdi.





“Anlamıyorum ki İstanbul Belediyesine biz niçin para veriyoruz?” ifadelerini kullanan Dede, birkaç saat sonra AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yardım kampanyası başlatınca mesajını silmek zorunda kaldı.







ERDOĞAN BAĞIŞ İÇİN IBAN NUMARASI VERİNCE...





Twitter kullanıcıları Dede'ye sildiği tweetin ekran görüntüsü ile "Ne oldu? Niye sildin ki!" sorularını yöneltti.





Erdoğan'ın bağış için IBAN numaralarını dağıttığı kampanya üzerine Dede "Bütün milletvekillerine örnek olsun. Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlama kararı aldı. Milletvekilliği hizmet makamıdır. Meslek ya da iş değildir. Bütün milletvekillerinin bu anlamlı kampanyaya destek olması lazım..." ifadelerini kullandı.



