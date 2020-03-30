Samanyolu Haber /Gündem / "Yandaş" baltayı taşa vurdu /30 Mart 2020 23:45

"Yandaş" baltayı taşa vurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzundaki Star'ın yazarı Ersoy Dede baltayı taşa vurdu.

SHABER3.COM

"Pelikan çetesi" olarak isimlendirilen ve Hilal Kaplan ile Selman Öğüt'ün öncülük ettiği grupta yer alan Ersoy Dede Akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı yardım kampanyasını eleştirdi.

 “Anlamıyorum ki İstanbul Belediyesine biz niçin para veriyoruz?” ifadelerini kullanan Dede, birkaç saat sonra AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yardım kampanyası başlatınca mesajını silmek zorunda kaldı.

ERDOĞAN BAĞIŞ İÇİN IBAN NUMARASI VERİNCE...

Twitter kullanıcıları Dede'ye sildiği tweetin ekran görüntüsü ile "Ne oldu? Niye sildin ki!" sorularını yöneltti.

Erdoğan'ın bağış için IBAN numaralarını dağıttığı kampanya üzerine Dede "Bütün milletvekillerine örnek olsun. Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlama kararı aldı. Milletvekilliği hizmet makamıdır. Meslek ya da iş değildir. Bütün milletvekillerinin bu anlamlı kampanyaya destek olması lazım..." ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Yandaş" baltayı taşa vurdu Sonraki Haber >>

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

#AhmetiSeviyorum

#AhmetiSeviyorum

Virüs hesapları

Virüs hesapları

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Hindistan'da corona manzarası

Hindistan'da corona manzarası

Son an da kurtuluş

Son an da kurtuluş

Kadın çalışan kahraman oldu

Kadın çalışan kahraman oldu

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:47:45