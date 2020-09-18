Yandaş baro için tarih verdi

Ankara ve İstanbul’da yandaş baro kurma teşebbüsleri devam ediyor. İstanbul'da şu ana kadar yeni baro için gerekli olan 2 bin imzadan 1.800'ünün toplandığı belirtilirken, Ankara'da imza sayısı henüz 800 civarında.





Kuruluşlarını haftaya ilan edeceklerini ifade eden İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) delege gönderebileceklerini belirtti.





Ankara’da ise yeni baronun kuruluşu için ekim ortası hedefleniyor. AKP'nin yandaş barosu için kulis faaliyetlerine devam eden avukatlar, ekim ayında Ankara ve İstanbul'da baro seçimlerinde aday çıkartmayacak.





CAVİT TATLI: GELECEK HAFTA MÜRACAAT EDECEĞİZ





İstanbul’da 2 No’lu Baro için şu ana kadar 1.800 civarında imza toplandı.





Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, Gazete Duvar'a verdiği mülakatta şu ana kadar 1.000 imzanın ellerine ulaştığını söyledi.





TBB'nin yeni barolar için açtığı e-imza sistemini kapatmasının akabinde imzaları doğrudan elden topladıklarına dikkati çeken Tatlı, imzaları toparlama sürecinde olduklarını ifade ederek, “Şu an 1.800 civarında avukata ulaştık. İmzaları elden toplamak biraz vakit alsa da kuruluşumuzu haftaya Ankara’da ilan edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.





"EKİM AYINDA BAROLAR BİRLİĞİ'NE DELEGE YOLLARIZ"





Barolar Birliği’ne delege gönderilmesine dair yanlış bir algı oluşturulduğunun belirten Tatlı, “Yeni baroların TBB’ye delege gönderebilmesi için üye kayıt işlemlerini bugün (18 Eylül) tamamlamaları gerek yönünde yanlış bir algı var. Kurulmayan baro için süreç işlemeye başlamaz. Eylül ayı içeresinde biz baroyu kurup ekim ayında da genel kurul yaparsak, TBB’ye de delege göndeririz.” dedi.





Ankara’da yeni baroyu bir ay içerisinde kurmayı hedeflediklerini belirten Korkmaz, “Şu ana kadar 700 imza topladık. Çalışmalarımız meslektaşlarımıza dağıttığımız broşürlerin yardımı ile sürüyor. Bir ay içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.