'Yandaş Baro'yu kuramadılar, şimdi birbirlerini suçluyorlar

Bir süre önce Meclis'ten geçerek yasalaşan alternatif baro düzenlemesi sonrası harekete geçen AKP yanlısı isimler, yeni baro için gerekli 2 bin imza sayısına ulaşamayınca başarısızlıktan birbirlerini sorumlu tuttu.







Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı İstanbul’da bin 700 imza topladıklarını bu hafta ise 2 bin imzayı tamamlayarak Ekim ayında genel kurullarını yapacaklarını söyledi.





Ancak, yeni baronun TBB’de temsil edilmesi için ilk seçimli genel kurulunu yapması gerektiğini ve yasaya göre bunun için de en az 30 gün önceden genel kurul çağrısı yapılması zorunluluğunu 'ortaya atılan bir yalan' olarak nitelendiren Tatlı, süre problemleri olmadığını savundu.





Habere göre, dört avukat 2 bin imza toplanamamasına rağmen 'kurucular kurulu' sıfatıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuruda bulundu.





Ardından da, TBB uhap.com.tr üzerinden elektroniik imza toplamaya başladı ancak bir süre sonra e-imza sistemi kapatıldı.





"ANLATAMADIK"





Ağustos ayından bu yana 2 bin imzaya ulaşılamamasını yorumlayan Tatlı, "Avukatlara ‘vekâletnameler değişecek, CMK’dan dosya alamayacaksınız, bu baroya kayıt olursanız fişlenecekseniz, AKP gidince sizleri avukatlıktan atacaklar’ şeklinde yeni baro kurulmasını istemeyenler tarafından fısıltılar dolaştı. Bizler yeni baroyu neden kuracağımızı pandemi nedeniyle anlatamadık. Çözüm önerilerimizi aktaramadık" iddiasını öne sürdü.





TBB'nin imza sistemini kapatmasını eleştiren Tatlı, TBB'yi yeni baro kurulmasını istememekle suçladı.





PELİKANCILAR İSYANDA





Habere göre, AKP’deki 'Pelikan' ekibinin önde gelen isimlerinden Selman Öğüt’ün, “Baro kuralım dedik, aylardır 2 bin imza toplanamadı. Bu ayıp bize yeter” sözlerine ilişkin ise yanıt vermek istemediğini belirten Tatlı, "Bizim çalışmalarımız ortada, Selman Öğüt bizim çalışmalarımızın içerisinde değil. Bazı insanlar eleştiriyi iyi niyetli yapar, bazıları ise kötü niyetle. Takdir kamuoyunundur" görüşünü savundu.





DÖRT SENE SONRAYA KALDI





İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise yeni baroların kurulması halinde dahi aralık ayındaki TBB Genel Kurulu’na delege gönderemeyeceklerini belirterek, "Yeni baro için yeterli sayı bulamadılar. TBB’ye delege göndermeleri mümkün değil. Dört sene sonraya kaldı" yorumunu yaptı.