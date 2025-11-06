Yandaş basın manşetten kavgaya tutuştu: 'Derdiniz ne sizin?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mimarı olduğu ve “Terörsüz Türkiye” olarak isimlendirilen süreç kapsamında TBMM’de kurulan komisyonun, İmralı’ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi tartışılıyor. Bu kapsamda görüşler dile getirilirken iktidar medyasında manşet savaşları başladı.





TÜRKGÜN YENİ ŞAFAK’I YERDEN YERE VURDU!

Halktv'nin haberine göre geçtiğimiz gün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, “Komisyon İmralı’ya gitmesin” manşetiyle çıkarken bugün MHP’ye yakın Türkgün gazetesinden, söz konusu manşete cevap niteliğinde bir habere imza atıldı.





Türkgün gazetesinin “Yeni Şafak, ‘terörsüz Türkiye’ye darbe vurmak istedi, arşivlerle rezil oldu! Derdiniz ne sizin??" başlıklı haberinde “AK Parti’yi ekonomi üzerinden vurmaya kalkan Yeni Şafak, yeni kozunu ‘Terörsüz Türkiye’ üzerinden oynuyor. Gazete bin 100 kişilik anketi öne sürerek ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini baltalamaya çalıştı” denildi.





Türkgün gazetesinin haberinde, “Yayın politikasında köklü değişikliklere gittiği her yerde konuşulan Yeni Şafak, önce ekonomi üzerinden AK Parti'yi vurmaya kalktı, şimdi de terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalıştı. Gazete, bin 100 kişilik bir anketi manşetine taşıdı, toplumun yüzde 76'sının komisyonun İmralı'ya gitmesine karşı olduğunu yazdı. İmralı'nın görüş, kanaat ve önerilerinin alınması, aynı zamanda MHP Lideri Bahçeli'nin de söylediği üzere, kısır tartışmaları sonlandırmak, bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yapılan bir çağrı olduğu ortadayken, kamuoyunda büyük bir tepki varmış gibi yapılan haberle açık provokasyon örneği sergilenmiş oldu.” ifadelerine yer verildi.





YENİ ŞAFAK GAZETESİ MANŞETİNDE NE YAZMIŞTI?

Yeni Şafak gazetesi, 5 Kasım günü “Komisyon İmralı’ya gitmesin” başlıklı haberinde, komisyonun İmralı’ya giderek terrö örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşmesi önerisinin “toplumun pek çok kesiminden eleştiri aldığını” ifade etmiş ve “Özellikle terörü bitirme sürecinde böyle bir talebin siyasi risk anlamını taşıdığına dikkat çekilirken, komisyonun adaya gitmesi, ‘Meclis Öcalan’ın ayağına gitti’ algısını güçlendireceğinden Terörsüz Türkiye sürecine zarar vereceğinden endişe ediliyor” ifadelerini kullanmıştı.





Haberde, Areda Survey tarafından yapılan bir çalışma da yer alırken “3–4 Kasım tarihleri arası Türkiye genelinden 1100 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 76,7’si, komisyonun İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesine karşı çıkıyor. Araştırmaya göre, Öcalan ile görüşülmesini isteyenlerin oranı sadece yüzde 23,3” ifadelerine yer verilmişti.