Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi /07 Aralık 2025 11:43

Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi

Yandaş medyanın haberine göre güvenlik kaynakları YPG'nin yıl sonuna kadar kendini lağvedip kişisel olarak Suriye ordusuna katılmamaları halinde yapılacak tek şeyin Suriye hükümetinin operasyon yapması olduğunu, Türkiye'nin de buna destek olacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye son bir senede İmralı Süreci kapsamında iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreci devam ettirirken gözler Suriye'ye çevrildi. Kendini feshettiğini bildiren PKK'nın devamı olduğu ifade eden YPG, hali hazırda Suriye topraklarının üçte birine hükmediyor.

Ülkenin petrol gelirlerinin neredeyse tamamının bulunduğu toprakları da yöneten YPG'nin de PKK gibi silah bırakması Türkiye tarafından talep ediliyor. Ancak şu ana kadar ne PKK Lideri Öcalan'dan bu konuda kesin bir talimat gitti, ne de YPG silahlarını bırakacağına dair bir açıklama yaptı.

YPG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart tarihli mutabakat metnine rağmen Şara'ya bağlı güçler ile YPG ile zaman zaman çatışmalar devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN OPERASYON SİNYALLERİ
İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan haberde güvenlik kaynaklarının, entegrasyon sürecinde PKK'nın üst seviyedeki unsurlarının Suriye yönetiminde ve ordusunda yer almasının asla söz konusu olmadığını da dile getirdi.

YIL SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ
Güvenlik kaynakları yıl sonuna kadar süre verip, YPG'nin kendini lağvedip kişisel olarak orduya katılmaları gerektiğini belirtiyor. Örgütün üst yönetiminin Şam hükümetinde olmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade eden kaynakların açıklaması şu şekilde:

"SDG yıl sonuna kadar entegre olacak. Biz şunu söylüyoruz. Organizasyon olarak kendinizi lağvedecek, kişisel olarak orduya entegre olacaksınız. Tek bir organizasyon olarak artık hareket etmeyeceksiniz. SDG üst yönetiminin Şam hükûmetinde yer almasını kesinlikle kabul etmeyiz. 10 Mart mutabakatı var ortada. Bu şartlar yerine getirilmezse, yapılacak tek bir şey var. Suriye hükûmeti, kendi birlik ve bütünlüğü için operasyon yapar ve Türkiye de buna destek olur. Son zamanlarda bazı yerlerde ufak tefek çatışmalar oluyor. Hâlâ direnmeye çalışıyorlar. Ancak eninde sonunda entegre olacaklar. Çünkü ABD, Suriye ve Türkiye bu konuda mutabık. Ortalığı karıştırmaya çalışan İsrail. PKK’lıların SDG’ye katılıp oradan da Suriye ordusuna girmeleri mümkün değil"
