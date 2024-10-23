Yandaş Cem Küçük: Bahçeli'nin Öcalan çıkışını Erdoğan önceden biliyordu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları gündemi daha da ısınarak devam ediyor. En dikkat çeken açıklama ise dün MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada geldi.







Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" dedi.





Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bahçeli'nin çağrısına ilişkin "Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.







CEM KÜÇÜK'TEN OLAY İDDİA



Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de 'Günaydın Türkiye' programında Bahçeli'nin çağrısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:





"Ben dün öğrendim. Erdoğan, Bahçeli, 2 de vekil biliyormuş, başka kimse bilmiyormuş. Belki İbrahim Kalın, Hakan Fidan biliyor olabilir bilmiyorum."





BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin şunları söylemişti:





"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."