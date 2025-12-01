Yandaş Cem Küçük, çakarlı araç kullanan gazeteciler için İçişleri Bakanı'nı göreve çağırdı

Başarır söz konusu iddiaların ardından aracını kimseye tahsis etmediğini söyleyip, Halk TV canlı yayınında çakarlı araç kullandığını belirttiği 5 gazetecinin ismini verdi. Başarır söz konusu ifadelerinde "Benim olan aracı resme sahte şoförün resmi konularak basına servis ediliyor. Niye bunlar yapılıyor? Benimle ilgili iftira atacak bir delil bile bulamadınız, arabamı takip etmişsiniz. Niye bunlar yapılıyor, partiye müdahale etmek için." demişti.









Son günlerin tartışmalı konularından birisi de gazetecilere tahsis edilen çakarlı araç mevzusu. İddiaların büyümesinin ardından CHP Grup Başkanvekillerinden Ali Mahir Başarır iktidar medyasında yer alan, 'çakarlı aracını başkasına tahsis etti' iddialarına sert tepki gösterdi.Aracını kullandığı iddia edilen ismin tanımadıklarını ve günlerdir aradıklarını ifade eden Başarır, "Şükürler olsun ne yolsuzluk yaptık, ne yetim hakkı yedik. Siyasete geldiğimdeki mal varlığım ile bugünkü mal varlığım net. 6 sayfalık istihbarat raporu bana WhatsApp'tan 50 kez geldi. Şoförün ismini sahte isim olarak yazıyor Emniyet İstihbarat. Benim Muhammet Karaaslan diye iddia edilen arkadaşımın ne şoförü var, ne tanıyoruz. Biz günlerdir bu adamı arıyoruz, Muhammet Karaaslan kim? Günlerdir bu konuşuluyor, ahlaksızca" şeklinde konuştu.Aynı yayında Meclis Başkanı Kurtulmuş'a seslenen Başarır şöyle konuşmuştu:Numan Kurtulmuş sen Meclis Başkanısın. Meclis'in şerefini, onurunu korumak senin görevin. Bir milletvekilini istihbarat takip ediyor, plakasını, şoförünü yayınlıyor. Şoförün ismi sahte. İstihbaratın adliyede bile kullanılmayacak raporunu da yayınlıyorlar. Beni eleştiren gazeteci Ferhat Murat, Candaş Tolga Işık, Ahmet Hakan, Serkan Topel ve Hadi Özışık çakar kullanıyor mu? Söyleyin emniyet müdürü, İçişleri Bakanı?Mehmet Ali Çelebi, Bentley marka çakarını vermiş. 300 tane plaka organize suç örgütlerinin iş adamlarının arabası... Benim arkadaşımın adını attılar. Mehmet Hazım Giray'ın sabıkası yok. İçişleri Bakanı sen de bir parça utanman varsa istifa edersin.İktidara yakın olduğunu birçok programda ifade eden Cem Küçük de konuya dahil oldu. Gazetecilerin de her meslek gibi sıkıntıları olduğunu aktaran Küçük, ekranlarda gözükenlerin dışında gazetecilerin emekçi olduklarını ve özellikle muhabir, kameraman ve editörlerin işin cefasını çektiklerini söyledi.Bir gazetecinin tehdit alıyorsa korunmasının normal olduğunu aktaran Küçük, tehdidin olmadığı ortamda korumasının da geri alınması gerektiğini kaydetti. Bu sözler ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı göreve davet eden Küçük, "Çakarlı aracın izahı yok. İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya çakarlı araçları ve gereksiz korumaları iptal etmeli. Gazetecinin ne ayrıcalığı var? Program sunmaya, gazetede yazı yazmaya giden gazetecide çakarın işi ne?" şeklinde yazdı."Kendi arkadaşlarımızı da eleştirmeliyiz" diyerek sözlerine devam eden Küçük, "Ben çakarlı aracı olan arkadaşlarımıza sormak istiyorum: Sizde çakarın işi ne? Ne diye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız?" ifadelerini kullandı.