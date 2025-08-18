Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Cem Küçük, CHP'ye yeni operasyonların adresini verdi /18 Ağustos 2025 09:37

Yandaş Cem Küçük, CHP'ye yeni operasyonların adresini verdi

Yandaş Cem Küçük, yine CHP'li belediyelere yönelik adres gösterdi. Küçük, "İBB soruşturması güneydeki tatil beldelerine uzanabilir" dedi, iddianame için de tarih verdi.

SHABER3.COM

Yandaş Cem Küçük yeni operasyonlar için nokta hedef gösterdi: 'İBB soruşturması güneydeki tatil beldelerine uzanabilir'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İBB soruşturmasının güneydeki bazı tatil beldelerinin eski ve yeni belediye başkanlarına uzanabileceğini yazdı.

Küçük, "Bu arada İBB iddianamesi hızlıca yazılıyor. Ekim ayı içerisinde çıkması kuvvetle muhtemel" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturma dosyasının, güneydeki tatil beldelerine uzanabileceğini öne sürdü.

"BU DEDİĞİM ÇIKARSA 'NEREDEN BİLDİN' DİYE SORACAKLAR"
Cem Küçük, bugünkü yazısında şunları kaleme aldı:

"İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları korkunç boyutta. İnanılmaz bir ağ var. 'Sistem' adı verilen Network birçok kişi ve kuruma ulaştı. İBB’de özellikle medya ve kültür işlerinden milyonlarca lira yolsuzluk yapıldığı etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri ve MASAK raporlarıyla sabit.

Açık hava reklam işleri İBB üzerinden güneydeki bazı tatil beldelerinin eski ve yeni belediye başkanlarına uzanabilir. Aziz İhsan Aktaş işi nasıl Adana’ya uzandıysa, başka bazı ifadeler üzerinden güzel tatil beldesi ilçelerimize de uğrayabilir. Şimdi bu dediğim çıkarsa 'nereden bildin' diye soracaklar. 'Savcı söyledi' diyecekler. Tabii alakası yok. İfadeler tam okunursa zaten görülecektir.

Bu arada İBB iddianamesi hızlıca yazılıyor. Ekim ayı içerisinde çıkması kuvvetle muhtemel. Bakalım 'dosya boş' diyenler iddianame çıkınca gene 'boş' diyecekler mi?"
