Yandaş Cem Küçük de kervana katıldı: Ayakkabı şirketi iki yıldır vergi ödemiyor

İktidara olan yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük bu defa vergi nedeni ile gündem oldu. Küçük'ün de ortağı olduğu Fil Ayakkabı Aksesuar Şirketi'nin son 2 yıldır hiç vergi ödemediği ortaya çıktı.





Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre 27 Şubat 2023 tarihinde 5 ortaklı şekilde İstanbul'da kurulan Fil Ayakkabı Aksesuar Şirketi 1.2 milyon TL sermaye ile kuruldu. Uzun yıllar ayakkabı sektöründe olan iş insanı Alime Kırışık ile ortak olan Küçük'ün şirketinde Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, iş insanı Osman Uğurlu ile Murat Sur da ortaklar arasında yer alıyor.





Şirketin sermayesi sermayesi 6 Eylül 2023’te 5 milyon 50 bin TL’ye yükseltildi.





Cem Küçük ayakkabı işine girdi... AKP milletvekili adayı da ortaklar arasında Cem Küçük ayakkabı işine girdi... AKP milletvekili adayı da ortaklar arasında





SERMAYE ARTTI AMA VERGİ YOK

Sermaye artırımı yapan şirketin 2023-24 yıllarında hiç vergi beyanında bulunmadığı ifade edildi. Fil Ayakkabı Şirketi’nin Hocin markası ile yurtiçi ve yurtdışında satış yapacağı belirtilmişti. Erkek ayakkabı markası olarak planlanan Hocin’in ürün katalogları da hazırlandı. Fil Ayakkabı’nın, başlangıçta doğrudan üretim yapmayacağı aktarılmıştı.





FİKİR KÜÇÜK’TEN ÇIKMIŞ

Küçük daha önce şirketiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hemen hepimiz Zonguldaklıyız. Ortaklardan Nejdet Bey ile çocukluk arkadaşı sayılırız. Fikir; ben ve Nejdet Bey’den çıktı. Bakalım inşallah başarılı olur. E Ticaretten satışlar olacak. Kataloglar hazırlandı. Üretim için de bir takım gelişmeler olabilir. Keza mağazalaşma da… Ancak gidişata bakmak gerek öncelikle” ifadelerini kullanmışt.