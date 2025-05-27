Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Cem Küçük: Erdoğan kendisine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edecek /27 Mayıs 2025 10:26

Yandaş Cem Küçük: Erdoğan kendisine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edecek

Saray'a yakın yazar Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edeceğini öne sürdü.

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Operasyon ‘öngörüleriyle’ gündeme gelen iktidara yakın gazeteci Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edeceğini iddia etti.

Erdoğan’ın Konuşmasını Hatırlattı
Küçük, iddiasını TGRT’de katıldığı bir programda dile getirdi. Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmada kullandığı “Bizim yol arkadaşlarımız elitler, sırça köşklerde oturanlar değil; boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yol arkadaşlarımız Allah’tan başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Biz ikbal için bu yola revan olmadık. Garibin elinden tutmak, yetim başını okşamak, yoksulun fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık” ifadelerine dikkat çekti.

“Bazı İsimlerin Tasfiye Edileceğini Düşünüyorum”

Küçük, şu iddiada bulundu:

“Erdoğan’ın, kendisine yakın olan müteahhitlerden bazı isimleri de tasfiye edeceğini düşünüyorum. İBB soruşturmasında Ertan Yıldız’ın ifadesinde ön plana çıkan isimler, kamera bantlamada öne çıkan müteahhitler medyada çok ön plana çıkarılıyor. AK Parti içerisinde ‘Erdoğan gidecek düşüncesiyle’ CHP’ye yanaşan isimler tasfiye edilecek.”
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