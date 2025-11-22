Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Cem Küçük hedef göstermişti: Gazeteci Zefer Arapkirli'ye soruşturma /22 Kasım 2025 11:41

Yandaş Cem Küçük hedef göstermişti: Gazeteci Zefer Arapkirli'ye soruşturma

Gazeteci Zafer Arapkirli, yandaş köşe yazarı Cem Küçük’ün sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla 25 Kasım Salı günü Çağlayan’da hakim karşısına çıkacak.

SHABER3.COM

BirGün yazarı ve gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma, iktidar yanlısı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te X hesabından yaptığı bir paylaşımı hedef göstermesi üzerine başlatıldı. Adalet Bakanlığı’nın izin vermesiyle hazırlanan iddianamede Arapkirli hakkında TCK 299/1 – 2 kapsamında ceza talep ediliyor.

Arapkirli hakkında açılan davanın konusu, 23 Ekim 2024’te X’te yaptığı “ÇOK KÖTÜ BİR SENARİSTSİN… Zaten hep öyleydin” paylaşımı. Cem Küçük, söz konusu paylaşımı alıntılayarak Arapkirli’yi Cumhurbaşkanı’nı hedef almakla suçlamış ve “Emniyet ve yargımız bu kişi için gereğini yapmalı” ifadeleriyle Savcılığa çağrıda bulunmuştu.

SORUŞTURMA, CEM KÜÇÜK’ÜN İHBARIYLA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçük’ün ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, paylaşımın TCK 299 kapsamında değerlendirildiğini belirterek Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bakanlık “olur” verince Arapkirli hakkında TCK 299/1–2 ve 53. maddeleri uyarınca iddianame düzenlendi.

Dava, 25 Kasım Salı günü saat 10.10’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
