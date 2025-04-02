Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Cem Küçük: 'Kurulan sistemi anlamadılar, seçim kazanacaklarını sanıyorlar' /02 Nisan 2025 13:54

Yandaş Cem Küçük: 'Kurulan sistemi anlamadılar, seçim kazanacaklarını sanıyorlar'

Rasim Ozan Kütahyalı'dan sonra yandaş yazar Cem Küçük de 15 Temmuz'da yeni sistemin kurulduğunu söyledi. Küçük, "15 Temmuz sonrası kurulan sistemi anlamadılar, seçim kazanacaklarını sanıyorlar" dedi.

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Bugünkü güvenlik bürokrasisinin yüzde 70’inin 15 Temmuz sonrası atandığını hatırlatan yandaş yazar Cem Küçük, “Hâlâ seçim kazanacaklarını sanıyorlar. 15 Temmuz sonrası kurulan sistemi anlamadılar” dedi.

15 Temmuz’da Yeni Sistem Kuruldu
Yandaş Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, “15 Temmuz sonrası kurulan sistemi anlamayınca” başlıklı yazısında AKP ile birlikte devlet bürokrasisi ve güvenlik teşkilatlarında büyük dönüşüm yaşandığını hatırlatarak muhalefetin “seçim kazanmasının hayal” olduğunu savundu.

Ordu, Polis, Yargı Yeniden Yapılandırıldı
Küçük, muhalefetin değişimi anlamadığı ve Türkiye’yi tanımadığını ileri sürerek “15 Temmuz sonrası Türkiye yeni bir sisteme geçti. Ordu, polis, yargı ve kurumlar yeniden yapılandırıldı. Bugünkü güvenlik bürokrasisinin yüzde 70’i 15 Temmuz sonrası atandı. Türk devleti Libya, Dağlık Karabağ, Suriye, Somali, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetleri’nde önemli başarılara imza attı. Sadece ekonomide sıkıntılarımız var ama o da aşılıyor” dedi.

“Hâlâ Seçim Kazanacaklarını Sanıyorlar”
Cem Küçük, tartışmalı yazısını şöyle sürdürdü:

“Şimdi yeni sistemi anlamayan muhalifler kendi kitlelerini kandırmaya devam ediyor. Hâlâ seçim kazanacaklarını sanıyorlar. Yerel seçim ayrı olay. ‘Erdoğan kazanamayacağını anlarsa seçim yapmaz’, ‘Erdoğan seçim kazanmak için Yunanistan’la savaş çıkartır’, ‘Erdoğan ülkeyi Suriye’ye sokar’ türü saçmalıklarla vakit kaybediyorlar.

‘2032’ye Kadar Erdoğan’la Gidecek Türkiye’
Bu millet böyle durumlarda muhalefete, hele hele CHP’ye asla iktidar vermez. O yüzden 2027 Kasım ayındaki seçimlerden sonra 2032’ye kadar Erdoğan’la gidecek Türkiye. Elbette iktidarı millet verecek, kurumlar değil. O yüzden muhaliflerin önde gelenleri kendilerini ve kitlelerini kandırmayı bıraksınlar. Türkiye’yi anlamaya çalışsınlar.”
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