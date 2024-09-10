Yandaş Cem Küçük rakam verdi, kaç teğmenin TSK'dan ihraç edileceğini açıkladı

İktidara yakın yazarlardan Cem Küçük, TGRT ekranlarında, Atatürk yemini sonrası TSK'den kaç teğmen hakkında işlem yapılacağını açıkladı.







Küçük "Siyaset yapmak isteyen üniformasını çıkaracak. Mustafa Kemal'ın bütün askerleri öyledir. Ama bu siyasi malzeme yapılamaz. Ben bunu tehlikeli bir iş olarak görüyorum. Hükümetin de bu tepkiyi vermesini görüyorum. Asla da normal bir olay olarak görmüyorum. Ama kaç kişi bu işin içinde. 50, rakam vermiyorum. Ben kendi duyumumu söylüyorum. Benim öğrendiğim bir 40 teğmen gidecek görünüyor."





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin, "Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz" dedi ve ilgili kişilerin "süratle temizleneceğini" söylemişti.





Cumartesi günü Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi ve şöyle konuştu:





"Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlarını çektiler. "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek...





"Biz buralara durup dururken gelmedik; 30 kişi olsun, 50 kişi olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil..."