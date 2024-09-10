Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Cem Küçük rakam verdi, kaç teğmenin TSK'dan ihraç edileceğini açıkladı /10 Eylül 2024 10:53

Yandaş Cem Küçük rakam verdi, kaç teğmenin TSK'dan ihraç edileceğini açıkladı

İktidara yakın yazar Cem Küçük, TGRT ekranlarında konuşu. Cem Küçük, rakam vermiyorum ama kendi duyumumu söylüyorum diyerek kaç teğmenin gönderileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

İktidara yakın yazarlardan Cem Küçük, TGRT ekranlarında, Atatürk yemini sonrası TSK'den kaç teğmen hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

Küçük "Siyaset yapmak isteyen üniformasını çıkaracak. Mustafa Kemal'ın bütün askerleri öyledir. Ama bu siyasi malzeme yapılamaz. Ben bunu tehlikeli bir iş olarak görüyorum. Hükümetin de bu tepkiyi vermesini görüyorum. Asla da normal bir olay olarak görmüyorum. Ama kaç kişi bu işin içinde. 50, rakam vermiyorum. Ben kendi duyumumu söylüyorum. Benim öğrendiğim bir 40 teğmen gidecek görünüyor."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin, "Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz" dedi ve ilgili kişilerin "süratle temizleneceğini" söylemişti.

Cumartesi günü Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi ve şöyle konuştu:

"Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlarını çektiler. "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek...

"Biz buralara durup dururken gelmedik; 30 kişi olsun, 50 kişi olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil..."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Cem Küçük rakam verdi, kaç teğmenin TSK'dan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:22