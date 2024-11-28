Yandaş Cem Küçük yeni asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

7'den 70'e herkesi ilgilendiren ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret için kulisler de tahminler de artmaya başladı.





İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT'de katılmış olduğu canlı yayında AKP'nin yerel seçimleri ekonomi ve emekliler yüzünden kaybettiğini belirterek masadaki asgari ücret zam oranını duyurdu.





Küçük, söz konusu ifadesinde "AKP yaptığı bunca işlere rağmen seçimi kaybetti. Hayat pahalılığı devam ediyor. AK Parti ekonomi ve emekliler yüzünden seçimi kaybetti. Anadolu'nun bazı bölgelerinde seçime katılım düştü. Kabul edelim emekli ve özel sektör çalışanlarının durumu kötü. Eğer AK Parti asgari ücret ve emeklilerde iyileştirme yapılmazsa millet bunu unutmaz. Eğer bu düzelmezse iş zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları düşünüyor" ifadelerini kullandı.





"ASGARİ ÜCRET 24 - 24 BİN 500 TL OLACAK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan enflasyon oranını işaret eden Cem Küçük, "Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. 25 bin olacağına ise emin değilim. Anadolu'da emekli maaşı ile geçinenler var. Dolayısıyla AK Parti'nin bu kesimi mağdur etmemesi lazım. Hazinedeki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Özel sektör çalışanları büyük sıkıntı yaşıyor. Millet her seçimde doğruyu yapıyor" ifadelerini kullandı.





KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası başlarında toplanacak. 15 kişiden oluşan heyet 4 toplantı sonunda aynı ayın son günlerinde asgari ücret 2025 rakamını açıklayacak.





İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ,

işveren tarafını temsilen TİSK masada olacak.





TÜRK-İş geçen sene olduğu gibi 5 kişilik temsilcisinin 4 kişisini asgari ücretle çalışan işçilerden oluşturacak.