Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Cem Küçük, yeni operasyonun nereye yapılacağını açıkladı /28 Mayıs 2025 09:20

Yandaş Cem Küçük, yeni operasyonun nereye yapılacağını açıkladı

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda sıradakini ‘duyurdu’.

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İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda sıradakini ‘duyurdu’. 

AKP iktidarının muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamaları önceden canlı yayınlarda bildiren Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

“Bana göre İSPARK'a da bir operasyon olur. Savcılık 2. dalga olduktan sonra İSTAÇ, İSFALT, İSPARK'ın ihale dosyalarını istemişti. İSTAÇ, İSFALT’a operasyon gelir dedim ve geldi. Operasyon yapılmayan bir tek İSPARK kaldı. İSPARK dışında başka iştirake olacağını düşünmüyorum."
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