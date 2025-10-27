Yandaş Cem Küçük'ten Tele1'e kayyım atanmasına itiraz

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan ve yine tutuklama kararı çıkan 'casusluk' soruşturmasında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.





Merdan Yanardağ hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasına rağmen kayyım atanması kamuoyunda ve muhalefet cephesinde tepki gördü. Kayyım olarak AKP medyasından bir dönem Yeni Şafak'ın yazarlığını da yapan İbrahim Paşalı atandı.





Hukukçular duruma tepki gösterip suçun şahsiliği ilkesinin de yok sayıldığını belirtti. Hukukçular, kamuoyu ve muhalefet duruma tepki göstermeye devam ederken bir çıkışta iktidara yakınlığını her fırsatta dile getiren Cem Küçük'ten geldi.





KAYYIM ATANMASA DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?

Küçük bugünkü yazısında Tele1'e kayyım konusuna değindi. Yazısının ilgili kısmında Yanardağ'ı eleştiren Küçük, "Son operasyonda Tele 1’e kayyım atandı. Acaba sadece Merdan Yanardağ yargılansa ama Tele 1’e kayyım atanmasa daha iyi olmaz mıydı? Merdan Yanardağ gibi suça karışanlara gereken yapılsın" ifadelerini kullandı.





Küçük'ün yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:





"Merdan Yanardağ ve kanalı Tele 1 muhalefetin kara propaganda aracı gibi çalışıyor. Merdan Yanardağ bugüne kadar her türlü yalanı söylemiş ve hükûmete her türlü iftirayı atmış biri. Buna şüphe yok. Zaten daha önce de çok kez ifade verdi, yargılandı ve tutuklandı... Son operasyonda Tele 1’e kayyım atandı. Acaba sadece Merdan Yanardağ yargılansa ama Tele 1’e kayyım atanmasa daha iyi olmaz mıydı? Merdan Yanardağ gibi suça karışanlara gereken yapılsın. Bizler zaten o kanalların kara propagandasına gereken cevapları veriyoruz. Tabii şayet kanal kara parayla işletiliyorsa el konması doğru. İddianame çıktığında daha iyi anlayacağız konuyu..."