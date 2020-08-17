Yandaş Cengiz Holding'e dev teşvik primi

Otel, Rize'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle geçtiğimiz hafta sonu açılmıştı.138 oda, 300 yatak kapasiteli otelin 160 milyon lira yatırım ile gerçekleştiğini söyleyen Ricosta Hotel Genel Müdürü Necdet Vural, otel ile bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracaklarını belirterek “Sadece Rize için değil bölgesel olarak da tercih edilen bir tesis olacağız" demişti.





Öte yandan devletin otele maliyetinin yaklaşık üçte biri oranında "katkı" yaparak para musluklarını açtığı biliniyor.





29 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, o yıl ekim ayında 9'u komple yeni otel yatırımı, 3'ü de renovasyon olmak üzere 12 turizm projesi için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.





Patronlar Dünyası'nın haberine göre, en büyük yatırım teşvik belgesini alan yatırım ise 49 milyon 630 bin lira ile Cengiz İnşaat'ın oldu.





Teşvik belgesine göre Cengiz Holding'e faiz desteği, KDV istisnası ve yüzde 70 vergi indiriminin yanı sıra altı yıl boyunca da sigorta primi işveren desteğinden yararlanacak.





Cengiz Holding'e ait Alipaşa Mahallesi'nde yapılan otelin inşaatı izinsiz imar yasalarına aykırı bir şekilde, deniz dolgusu yapılarak tamamlanmıştı.

