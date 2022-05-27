Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş dayı sokak röportajında fena uçtu: 'İçme, eskiden su mu içiyordun?" /27 Mayıs 2022 17:21

Yandaş dayı sokak röportajında fena uçtu: 'İçme, eskiden su mu içiyordun?"

Ankara Ulus’taki bir sokak röportajı izleyenlere ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaş, “3 liraya su mu olurmuş?” tepkisi verdi. Röportajı dinleyen yaşlı bir kişi ise, “İçme. Eskiden su mu içiyordun?” dedi.

Yandaş dayı sokak röportajında fena uçtu: 'İçme, eskiden su mu içiyordun?

Nokta TV isimli YouTube kanalında yayınlanan halk röportajı, sokak röportajları sırasında AKP iktidarını savunmak için “Telefonunu çıkar” ifadelerini tarihe gömdü.

Ankara’nın Ulus semtinde kendisine uzatılan mikrofona konuşan bir kişi, “Harçlığın var mı deyi sormuyor kimse bana. Benim karnım aç ne yiyeceğim ben şimdi. Poğaça olmuş 6 lira çay olmuş 7 lira. Ne olacak? Anladın mı şimdi ne demek istediğimi. Bir su 3 lira. 3 liraya su mu olurmuş ya?” diye dert yandı.

ARKASINDAKİ DAYI: İÇME ESKİDEN SU MU İÇİYORDUN
Dertli vatandaşın sözlerini dinleyen yaşlı bir vatandaş ise, “İçme” tepkisini gösterdi. Duydukları karşısında şoka uğrayan kişi ise, “Nasıl içme? Susuz olur mu dayı? Ne yaptın sen?” ifadelerini kullandı.

Kalın kaşlı ve elinde bastonlu yaşlı dayı, “İçmiycen. Sabah evde içeçen çıkacan. Yav eskiden su mi içiyodun ya? Nerde yağmur suyu gördün onu içiyordun.” diyerek sözlerini sürdürdü. Cevaba sinirlenen vatandaş ise, “Nasıl içmeycen? Ölecen mi?” yanıtı verdi.
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