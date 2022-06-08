Yandaş Dede'den tartışılacak paylaşım: Dövizde 'keriz silkeleme' operasoyunu mu geliyor?

Döviz kurundaki yükseliş sürerken TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede'den ilginç bir çağrı mesajı geldi.







Sosyal medya hesabı aracılığıyla, maaşlı çalışan orta ve alt gelir grubundaki yurttaşlara seslenen Dede, "Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın" dedi.





"Devletin bir planı" olduğunu öne süren Dede, "yatırım tavsiyesi" olarak "Çok döviz kurundan kâr elde etmek istiyorsanız kur korumalı mevduatı tercih edin. Döviz satın almak büyük risk" ifadelerini kullandı.





Dede, sosyal medyada tartışma yaratan mesajını daha sonra yeni bir açıklama yapmadan sildi.







