Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Dilipak-AKP kavgası büyüdü /08 Ağustos 2020 17:42

Yandaş Dilipak-AKP kavgası büyüdü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile yandaş Yeni Akit gazetesi arasındaki kavga karşılıklı suçlamalarla devam ediyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen AKP’lilere “fahişe” diyen Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
  
AKP’li Çam’a Yeni Akit'in cevabı gecikmedi. Yeni Akit’te, Faruk Arslan imzalı “Gezici-laikçi kafa sövüp sayarken neredeydiniz?” başlıklı bir yorum yayımlandı.

Yorumda, Dilpak hakkında harekete geçen AKP’li Çam için, “Gezi kalkışmasında Emine Erdoğan’a yönelik iğrenç pankartlar açan çapulculara karşı Kadın Kollarının dava açıp açmadığı bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı. 

AKP KADIN KOLLARI İLE YANDAŞ AKİT ARASINDA KAVGA

Yorumda şunları dile getirildi: "CHP’li Kılıçdaroğlu'nun Başkan (Recep Tayyip) Erdoğan’ın rahmetli annesine miting meydanında açıkça küfretmesine Çam dava açtı mı? Bakan Berat Albayrak’ın doğum yapan eşi için iğrenç imalarda bulunulmasına karşı AKP Kadın Kolları ne yaptı?” sorularını yöneltti.
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