Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Fuat Uğur: İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı /09 Temmuz 2025 15:18

Yandaş Fuat Uğur: İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteci Fuat Uğur'un iddiasına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı. Altun'un yerine Burhanettin Duran getirildi.

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TV100 yazarı yandaş gazeteci Fuat Uğur'un iddiasına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı. Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

Resmi kaynaklardan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. 

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?
Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti. Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu.

Duran ayrıca 2014-2024 yılları arasında AKP'ye yakınlığı ile bilinen SETA'nın (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Genel Koordinatör görevliğini üstlendi.
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