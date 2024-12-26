Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazate yazdı: İmralı görüşmesinde flaş iddia! /26 Aralık 2024 10:53

Yandaş gazate yazdı: İmralı görüşmesinde flaş iddia!

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti-İmralı görüşmesine onay çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, PKK lideri Öcalan ile görüşmek için bugün ya da yarın İmralı'ya gidecek.

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DEM Parti’nin, İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildiği iddia edildi. Yandaş Sabah gazetesinde yer alan habere göre, DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan heyet, bugün ya da yarın İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşecek.

SÜREÇ 22 EKİM'DE BAŞLADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de yaptığı grup konuşmasında, Öcalan’ın terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini duyurması halinde bazı yasal düzenlemelerin önünün açılabileceğini belirtmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Bahçeli’nin çağrısına yanıt olarak, barış sürecine katkıda bulunma amacıyla Öcalan’la görüşmek istediklerini açıklamıştı. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı’na İmralı'ya gitmek için başvuru yapılmıştı.

BAKIRHAN: NEYİ BEKLİYORLAR ANLAMADIK
Önceki gün PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için verdikleri dilekçenin ne aşamada olduğunu sorusuna yanıt veren Bakırhan, "Adalet Bakanlığı'na sormak gerekir onlar neyi bekliyor onu biz de anlamadık. Adalet Bakanı her seferinde bir şey söylüyor. 'Bütçe görüşmelerini bekliyoruz' demişti. Artık bir an önce bu oyalamadan vazgeçmeleri, oranın kilidini açmaları gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
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