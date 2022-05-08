Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazete AKP'nin oy oranını açıkladı: 'Seçimi kazanmak zor' /08 Mayıs 2022 14:16

Yandaş gazete AKP'nin oy oranını açıkladı: 'Seçimi kazanmak zor'

Yandaş Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP'lilerin sahada yaptıkları tespitler oy oranlarının oldukça gerilerde olduğunu gözler önüne serdi.

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AKP'lilerin Ramazan ayı ve bayram boyunca yapmış oldukları çalışmalar, özellikle mülteciler ve ekonomi üzerine aldıkları şikayetlerle sonuçlandı. Bu temaslarda hayat pahalılığı ve mültecilerle ilgili şikâyetler başı çekti. Bu iki konu dışında en önemli başlıklardan biri ise EYT’liler oldu. 

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP'ye oy vereceğini belirtenler yüzde 35 olarak ifade edildi.

Haberin ilgili kısmı şu şekilde:

"Sahada görünen, AK Parti’nin çekirdek seçmeni hâlen partide. Toplumun yüzde 35’lik kesimi AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor. Ancak yüzde 10’dan fazla bir kararsız kitle var. Bu kitle daha önce AK Parti’ye oy veren, ama şimdi kafası karışık olan bir kitle. Muhalefet cephesine de gitmek istemiyor. Çünkü onlar da umut vermiyor bu kitleye. Bu kesim şimdilik ne AK Parti’ye ne de muhalefete yanaşıyor. Gri alanda bekliyorlar. AK Parti’ye yakın olan bu kesimler, ‘Köprü, yol baraj gibi söylemleri bırakın artık. Vatandaşın bireysel taleplerini karşılayın’ diyor. Türkiye’de seçimler muhtarlık seçimlerine döndü iyice, yani Kanal İstanbul’u veya başka otoyolları anlatarak seçim kazanmak zor. Vatandaş ‘Benim için ne yaptın’ diyor. Bireysel talepler karşılanmalı. Bu nedenle dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik yeni bazı adımların atılması bekleniyor. Özellikle 9’uncu aydan itibaren hükûmet dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik bazı adımlar atarsa, sıkıntı ortadan kalkar.

Hayat pahalılığı, mültecilerden sonra belki mültecilerden de daha fazla karşımıza çıkan konu EYT meselesi. Nereye gitsek bu konu gündeme getiriliyor. Bu konuda da mutlaka bir adım atılması gerekiyor. Beklenti var. 2023 seçimlerinden önce bu mesele çözüme kavuşmasını bekliyoruz."
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