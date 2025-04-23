Yandaş gazete hedef gösterdi, Yargıtay 15 gün önce aldığı Dumankaya kararını bozdu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi'ne üyelik suçlamasıyla haklarında hapis cezası verilen Dumankaya Holding yöneticileriyle ilgili İstinaf’ın da onayladığı mahkeme kararının bozulmasına itiraz etti. Dosyayı yeniden ele alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 gün önce veridği kararın tam tersine; Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Abdullah Yazıcı hakkında verilen cezaları onadı. Holdingin iki şirketinin de müsaderesine karar verildi.





Velev'de yer alan habere göre Dumankaya Holding yöneticilerinden Halit Dumankaya ve Uğur Dumankaya’ya “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi’ye ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf verilen cezaları onarken, davayla ilgili Yargıtay’ın terörle yetkili mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nden bozma kararı çıktı. Kararda 3 tanığın duruşmada dinlenmediği için eksik araştırma yapıldığı belirtildi. Kararda gizli tanık ifadelerinin tek başına delil olmayacağının ifade edilmesi dikkati çekti.





ŞİRKETLER MÜSADERE EDİLMEMİŞTİ

Dumankaya Holding’e ait 17 şirketin müsaderesiyle ilgili ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerin sermayesinin Hizmet Hareketi'ne ait olduğuna, fonlandığına ya da örtülü veya çifte muhasebe kayıtları tutulduğuna dair bir tespit bulunmadığını belirtti.





17 şirketin müsaderesiyle ilgili kararı bozan Yargıtay, şirketler hakkında verilen kayyım atanması kararının sürdürülmesine ilişkin takdirin ise ilk derece mahkemesince değerlendirilmesine karar verdi.





BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Ceza Dairesi tarafından verilen karara itiraz etti. Başsavcılığın itirazında, sanıklar Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, ve Ayla Dumankaya Pirinççi’nin “örgüte üyelik” suçundan, Dumankaya şirketler grubunda genel müdür olarak çalışan sanık Abdullah Yazıcı’nın ise “üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi istendi. Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Dumankaya Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin müsaderesi isteyen Başsavcılık Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararının kaldırılmasını ve hükmün onanmasını talep etti.





KARAR BOZULDU, İKİ ŞİRKET MÜSADERE EDİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itirazın ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Abdullah Yazıcı hakkında verilen cezaları onadı. Daire ayrıca, Dumankaya Holding’e ait iki şirketin de müsaderesine karar verdi.





YANDAŞ GAZETE DAİREYİ HEDEF ALMIŞTI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 15 gün içerisinde Dumankaya Holding yöneticileriyle ilgili birbirinin tam tersi kararları vermesi kafalarda soru işaretleri oluştururken; karar sonrası daireyi hedef alan yandaş Sabah gazetesinin yayınları akıllara geldi.