Yandaş gazete, Mehmet Şimşek'i hedef aldı

Yeni Şafak’ın Mehmet Şimşek’e salvoları devam ediyor. 2023 seçimlerinin ardından ekonomiyi toparlamak amacıyla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Şimşek, bir kez daha Yeni Şafak’ın hedefinde…



Gazete, bugünkü sayısında “İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor: Dayanacak gücümüz kalmadı” manşetiyle çıktı. Haberde, iş dünyası temsilcilerinin beklenti ve değerlendirmelerine yer verildi. Gazete, iş dünyasında ortak talebin faizlerde gevşeme yönünde olduğunu aktardı. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, faizlerde 100-150 baz puanlık ölçülü bir indirim beklediğini söylüyor.



TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Merkez Bankası’nın faiz kararlarında artık daha cesur adımlar atması gerektiğini ifade ediyor. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ise üretimi destekleyen ve makro dengeyi gözeten bir faiz politikasının önemine dikkat çekerek faizsiz finansman araçlarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.



Haberde, ASKON Başkanı Orhan Aydın’ın da görüşü var. O da en az 200 baz puanlık bir indirim beklentisini dile getiriyor.



Yeni Şafak, daha önce de Mehmet Şimşek’i hedef alan birçok habere imza atmıştı.