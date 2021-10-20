Yandaş gazete öyle bir para hesabı yaptı ki...

İktidara yakınlığıyla bilinen medya organlarından Türkiye gazetesi, Avrupa’daki hayat pahalılığıyla ilgili haberinde, Türkiye’nin Batı ülkelerinden çok daha geride olan ekonomisini ‘normalleştirmek’ amacıyla hayli ilginç argümanlar kullandı.







Gazetenin ekonomi sayfasındaki “Avrupa geçim derdinde” başlıklı haberde, Euro-TL çevirisiyle Avrupa’daki hayat pahalılığından dem vuruldu. Haberde, Türkiye ile Avrupa arasındaki ortama gelir ve yaşam standartı farkına ise hiç değinilmediği görüldü.





Haberde yer verilen “İşte Avrupa ve Türkiye’de gıda fiyatları” başlıklı tabloda, Avrupa’daki yemek ücretleri TL üzerinden okura aktarıldı. Örneğin tabloda bir McDonald’s menüsünün Avrupa’da 99 TL (9 Euro), Türkiye’de ise 34 TL (3,22 Euro) olduğu yazıldı. Pirinç, peynir, yumurta, tavuk, elma ve kutu kola fiyatları üzerinden de benzer bir kıyaslama yapıldı.













Avrupa’da yaşayan bir kişinin aldığı ücret ve aylık harcamasının ‘araştırıldığı’ haberde Almanya, Fransa ve İngiltere baz alınırken, “İngiltere vatandaşının rahat yaşaması için aylık cebine 6 bin pound girmesi gerekiyor. Bu da Türk parasıyla 77 bin liraya denk geliyor” ifadeleri yer aldı.





"BRÜKSEL’DE KAZANIP TÜRKİYE’DE HARCANIRSA UCUZ"





Haberde ayrıca Brüksel’de yaşayan bir kişinin “Brüksel’de kazanıp Türkiye’de harcarsanız ucuz” şeklindeki sözlerine yer verilerek, istemeden de olsa TL’nin ne kadar değersizleştiği vurgulandı:





“Belçika Brüksel’de 27 yıldır rehberlik yapan bir kişinin anlattığına göre; 2 odalı bir dairenin fiyatı 800 Euro civarında. Faturalarla birlikte bu rakam 1.000 Euro’yu geçiyor. Ortalama bir restoranda 4 kişilik yemek 200 Euro’yu buluyor. Günde 8 saat çalışan bir kişi ayda 1.400 Euro kazanıyor. Aynı kişi ‘Burada hayat çok pahalı, evde hanım çalışmasa geçinmemiz mümkün değil. 1.400 Euro yalnızca kira, ulaşım ve faturaları karşılıyor. Mutfak masrafı da eklenince rakam çok yüksek oluyor. Türkiye’de insanlar 1.500 Euroyu, 15 bin lira olarak hesaplıyor. Fakat burada hayat pahalı. Brüksel’de kazanıp Türkiye’de harcarsanız ucuz’ diyor.”