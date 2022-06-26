Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazete yazdı: AKP'de olağanüstü kongre rüzgarı esiyor, koltuklar el değiştirecek /26 Haziran 2022 10:51

Yandaş gazete yazdı: AKP'de olağanüstü kongre rüzgarı esiyor, koltuklar el değiştirecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde parti vitrininde yapılacak değişiklikler için ihtiyaç olması hâlinde olağanüstü kongre seçeneğinin de tartışıldığı iddia edildi. Öte yandan kulislerde kabine değişiminin de sonbaharda gündeme geleceği de konuşuluyor

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İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugüne kadarki ‘en kritik’ olarak nitelediği 2023 seçimleri için AKP'de bir teyakkuz durumunun söz konusu olduğu iddiasına yer verildi. 

"Seçimi kazanmak için, Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki süreçte önemli ‘manevralar’ yapabileceği belirtiliyor" denilen haberde şunlar kaydedildi:

"Özellikle ekonomide yaşanan sorunların sandıkta AKP'ye  olumsuz yansımasının önüne geçilmesi için, Erdoğan’ın ‘yol ayrımı’ olarak gördüğü 2023 seçimlerine giderken, sürpriz adımlar atabileceği belirtiliyor. Bu adımların neler olabileceğine yönelik AKP kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılıyor.

2023 seçimleri için hazırlıkların sürdüğü AKP'de sonbahar aylarında kapsamlı bir kabine ve parti yönetimi değişikliğine gidilebileceği konuşuluyor. Seçim kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanı’nın yeni bir vitrinle vatandaşın karşısına çıkmak istediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İDDİASI
Parti vitrininde yapılacak değişiklikler için ihtiyaç olması hâlinde olağanüstü kongre seçeneğinin de tartışıldığı belirtiliyor. AKP kulislerinde sonbahar aylarında bir olağanüstü kongre yapılabileceği, bu kongrede 75 üyeden oluşan MKYK’nın yenileneceği ve beraberinde MYK’da da değişikliğe gidileceği konuşuluyor.

Kulislerdeki bu senaryolar, AKP’ye önümüzdeki süreçte bazı yeni katılımların olacağı, partiye gelecek isimlerin ‘yönetim kadrosuna taşınabilmesi için olağanüstü kongreye ihtiyaç duyulacağı’ iddialarından da kaynaklanıyor. Mevcut parti yönetiminden isimler ise, olağanüstü kongre seçeneğinin zayıf bir ihtimal olduğunu, ancak MYK’da bir değişiklik yapılacaksa, bu değişikliğin seçim kampanyası başlamadan önce gerçekleşmesinin beklendiğini dile getiriyor. AKP’nin 7’inci olağan kongresi Mart 2021’de yapılmıştı. AKP'nin tüzüğüne göre büyük kongre, önceki kongrenin üzerinden iki yıl geçmeden yeniden yapılamıyor. Ancak Genel Başkanı'nın veya MKYK’nın talebi ile olağanüstü kongreye gidilebiliyor.

'SİYASİ KÖKENLİ' İSİMLER
Öte yandan, kabine değişiminin de sonbaharda gündeme geleceği, yeni kabinede ‘siyasi kökenli’ isimlere yer verileceği, ikinci bir Cumhurbaşkanı yardımcısının atanabileceği, konuşulan iddialar arasında."
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