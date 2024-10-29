Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazete yazdı: Erdoğan, Öcalan çıkışı için Bahçeli'yi tebrik etti /29 Ekim 2024 10:29

Yandaş gazete yazdı: Erdoğan, Öcalan çıkışı için Bahçeli'yi tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” çağrısına yönelik AKP cephesinden olumlu mesajlar gelirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli'yi tebrik ettiği belirtildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terörle mücadelenin güçlendirilmesi için PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis'e gelerek örgütü dağıttığını söylemesi halinde “Umut Hakkı”nın gündeme gelebileceğini ifade etmesi, AKP cephesinde olumlu bir yankı buldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Bahçeli’nin sözlerine tam destek vererek, açıklamanın millet ve vatan için yapıldığını belirtti. 

Yandaş Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bahçeli’yi bu çıkışı nedeniyle tebrik ettiği bildiriliyor. Erdoğan'ın Bahçeli’nin konuşmasından daha önceden bilgisi olup olmadığı konusunda parti içinde farklı görüşler bulunuyor. AKP'de büyük çoğunluk, Bahçeli ile Erdoğan’ın ‘terörsüz Türkiye’ konusunda atılacak adımları istişare ettiğini, son açıklamaların da bu çerçevede yapıldığını düşünüyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA TAM MUTABAKAT
Cumhur İttifakı'ndan kaynaklar, "terörsüz Türkiye" konusunda ittifak içinde tam bir mutabakat olduğuna vurgu yaparak, Bahçeli’nin açıklamasını değerli bulduklarını ifade etti. Aynı kaynaklar, Bahçeli’nin çıkışıyla bu konularda kamuoyunda daha önce var olan bazı tereddütlerin ortadan kalktığını belirtti. Türkiye'nin, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından izlediğini ve terörle mücadelesinde istikrarlı bir tavır sergilemeye devam edeceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirirken, terörsüz ve şiddetsiz bir Türkiye’ye ulaşma hedefinin öncelik olduğunu ve bu sürece katkı yapılması halinde bazı infaz hukuku düzenlemelerinin konuşulabileceğini belirtti.
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