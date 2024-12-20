Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazete yazdı: Erdoğan Şam'a gidecek, tarih belli oldu /20 Aralık 2024 10:26

Yandaş gazete yazdı: Erdoğan Şam'a gidecek, tarih belli oldu

Suriye'de Esad yönetiminin yıkılmasının ardından sıcak gelişmeler sürerken, yandaş Türkiye gazetesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'ı ziyaret edeceğini yazdı.

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Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'ye giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii’nde namaz kılmıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekip, Şam'a gelerek incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burada da kontroller yaptı. 

Habere göre, Şam, önümüzdeki 15 gün içinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini bekliyor.   HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya gelmesi ve Emevi Camii'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Erdoğan için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak.  
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