Yandaş gazete yazdı: Erdoğan ve Esed telefonda görüşebilir

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi görüşmesindeki tavsiyesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in telefonda görüşebileceğini yazdı.





AKP iktidiarının Suriye'nin kuzeyine düzenlemek istediği askeri operasyon için "müşterek harekat" teklifinde bulınduğu Tahran ve Soçi zirvelerinin ardından Yılmaz Bilgen'in imzasıyla Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre Ankara’nın “Henüz erken” dediği Erdoğan-Esad görüşmesinin telefon düzeyinde gerçekleşebileceği kaydedildi.

Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta yanında götürdüğü basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve Suriye konusunda Putin'in "Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur" gibi bir yaklaşımı olduğunu söylemişti.

Erdoğan'ın Esed'le telefon görüşmesi yapacağına dair iddia, günlük basın toplantısında Rus gazeteciler tarafından de gündeme getirildi.







Sputnik'in aktardığına göre, Erdoğan'ın böyle bir planı olup olmadığı ve bu konunun geçen hafta Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmede ele alınıp alınmadığı soruları karşısında sözcü Peskov, "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla iki temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" dedi.







