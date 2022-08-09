Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazete yazdı: Erdoğan ve Esed telefonda görüşebilir /09 Ağustos 2022 15:06

Yandaş gazete yazdı: Erdoğan ve Esed telefonda görüşebilir

Putin'in Soçi görüşmesindeki tavsiyesinin ardından Türkiye gazetesi, Erdoğan ve Esed'in telefonda görüşebileceğini yazdı.

SHABER3.COM

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi görüşmesindeki tavsiyesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in telefonda görüşebileceğini yazdı.

AKP iktidiarının Suriye'nin kuzeyine düzenlemek istediği askeri operasyon için "müşterek harekat" teklifinde bulınduğu Tahran ve Soçi zirvelerinin ardından Yılmaz Bilgen'in imzasıyla Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre Ankara’nın “Henüz erken” dediği Erdoğan-Esad görüşmesinin telefon düzeyinde gerçekleşebileceği kaydedildi.

Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta yanında götürdüğü basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve  Suriye konusunda Putin'in "Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur" gibi bir yaklaşımı olduğunu söylemişti.

Erdoğan'ın Esed'le telefon görüşmesi yapacağına dair iddia, günlük basın toplantısında Rus gazeteciler tarafından de gündeme getirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Erdoğan'ın böyle bir planı olup olmadığı ve bu konunun geçen hafta Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmede ele alınıp alınmadığı soruları karşısında sözcü Peskov, "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla iki temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş gazete yazdı: Erdoğan ve Esed telefonda görüşebilir Sonraki Haber >>

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:12