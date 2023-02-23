Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteci Hadi Özışık: ‘Kardeşim Süleyman kansere yakalandı /23 Şubat 2023 12:45

Yandaş gazeteci Hadi Özışık: ‘Kardeşim Süleyman kansere yakalandı

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalından yaptığı canlı yayında kardeşi Süleyman Özışık'ın kansere yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında ‘aracılık’ yaptığını inkâr etmesinin ardından Sedat Peker’in telefon görüşmesini ifşa ettiği yandaş Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık’ın kansere yakalandığını duyurdu.

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalından yaptığı canlı yayında kardeşi Süleyman Özışık’ın kansere yakalandığını açıkladı.


Hadi Özışık, kardeşinin kansere yakalandığını şu sözlerle anlattı:

“Güzel haber beklediğimiz bir hastalıktan kötü haberler aldık. Süleyman’ın muayenesini yapan doktor tüm gerçekleri hem benim hem Süleyman’ın yüzüne haykırdı. İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı diyebilirim. Dua etmekten elime başka bir şey gelmiyor. Geçen video çektiğimde “Süleyman size ne yaptı” dediğimde bazı şeref yoksunları sosyal medyada adeta kına yaktı. Şimdi onlara sesleniyorum. Artık kına yakabilirsiniz çünkü Süleyman Özışık yaşadıklarından ötürü maalesef kansere yakalandı.”

Hadi Özışık’ın yayınına katılan Süleyman Özışık yaşadığı hastalık sürecini anlattı. Yaklaşık 2,5 yıldır tedavi gördüğünü söyleyen Süleyman Özışık, yaşadığı çeşitli sıkıntılar sebebiyle hastalığının giderek arttığını belirtti.

AKP rejimine yakın tetikçi gazetecilerden olan Süleyman Özışık, “Süleyman Soylu’ya binlerce insanın dosyasını götürdüm, görevlerine iade edildiler.” itirafıyla rejim hukukunun kişiye özel uygulandığını gözler önüne sermişti.
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