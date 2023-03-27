Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteci İnce için iddiaya girdi: Adaylıktan çekilecek /27 Mart 2023 14:29

Yandaş gazeteci İnce için iddiaya girdi: Adaylıktan çekilecek

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 100 bin imzayı tamamlayarak cumhurbaşkanı adayı oldu. "İttire kaktıra 100 bin imza toplamakla cumhurbaşkanı olunmaz" diyen Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceği konusunda takım elbisesine iddiaya girdi.

SHABER3.COM

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Muharrem İnce'yi isim vermeden eleştirip, "Madem acayip iddialısın, madem ortalığın tozunu attıracağını söylüyorsun... O zaman ilk günde yüz bini gümbür gümbür geçeceksin arkadaş. Elini yüreğine koymuş, “Bizim imza bugün kaç oldu acaba?” diye endişelenerek Cumhurbaşkanı mı olunur Allah aşkına?" demişti. Aynı Ahmet Hakan, bugün de Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekileceğini iddia etti. Hem de takım elbisesine iddiaya girdi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Muharrem İnce ile ilgili iddiaya girdim
Bir muhabbet sırasında şöyle bir tez attım ortaya: “Muharrem İnce, yüz bin imzayı topladı. Ama adaylıktan çekilecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşacak. Yüz bin imzayı toplaması, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı anlaşmada elini yüksek tutmak içindi.”

Aman ne olacak yani, alırım...
Dinleyenlerden biri “Var mısın takım elbisesine iddiaya?” dedi. Hiç âdetim olmadığı halde, sırf tezime güvendiğimi göstermek için... “Varım be varım” diye haykırdım. Ama sonra da aldı mı beni kaygı? “Ya kaybedersem?” falan diye kara kara düşünmeye başladım. Sonra da “Aman ne olacak yani... Alırım Kiğılı’dan bir takım elbise” diyerek kendimi rahatlattım.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş gazeteci İnce için iddiaya girdi: Adaylıktan... Sonraki Haber >>

Şanlıurfa'da bir kez daha sel

Şanlıurfa'da bir kez daha sel

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:59:22